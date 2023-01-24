Глава СПЧ напомнил о Конституции депутатам, желающим лишить гражданства уехавших россиян

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал 24 января депутатов, выступающих за лишение покинувших страну россиян гражданства и имущества. Он уточнил, что подобные призыву противоречат законодательству, и в том числе Конституции.

Выступая на открытии заседания СПЧ, Фадеев указал на существование в депутатском корпусе "горячих голов", выступающих за наказание уехавших из России граждан за их высказывания о действиях руководства страны.

"Депутаты имеют право на то, чтобы принимать любые законы, но они не должны противоречить Конституции. Звучат призывы лишить гражданства врагов страны, но мы не должны с этим согласиться — Конституция этого не позволяет", — приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ. Равным образом правозащитник назвал противоречащими закону призывы лишить релокантов их имущества, оставшегося в России. "Так мы можем далеко зайти", — предупредил он.

Предложения об ущемлении прав уехавших из страны россиян звучат в последнее время в общественном поле с изрядной периодичностью. Так, еще в конце прошлого года сенатор от Крыма Сергей Цеков предлагал изъять имущество релокантов в пользу участников СВО. Позже на эту же тему высказывались спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Анна Кузнецова. Последняя предложила использовать собственность выехавших из страны граждан для предоставления сиротам жилья.

Фото: Telegram-канал "СПЧ — Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека"