КС обязал суды рассматривать жалобы от подследственных на перевод в другое СИЗО

Конституционный суд изучил жалобу одного из заявителей, которого в рамках преследования по уголовному делу несколько раз переводили из одного следственного изолятора в другой. Таким образом он по воле СК объехал несколько российских регионов, при этом суды отказывались рассматривать его жалобы на подобные процессуальные решения. Путешествия фигуранта закончились тем, что однажды его выпустили под подписку о невыезде.

Со своей стороны, КС нашел позицию заявителя обоснованной. В новейшем постановлении орган отмечает, что судебные инстанции должны рассматривать жалобы на перевод граждан в другое СИЗО.

"Территориальное расположение места содержания под стражей должно способствовать назначению уголовного судопроизводства, соблюдению его принципов. Поэтому в качестве общего правила предполагается, что подозреваемый и обвиняемый содержатся под стражей по месту нахождения органа предварительного расследования и суда, а перевод заключенного в иное место должен быть исключением из правил", - говорится на сайте КС.

Согласно постановлению, необоснованный перевод человека, находящегося в предварительном заключении, в другие регионы нарушает его права и умаляет достоинство его личности.