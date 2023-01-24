На юго-западе Петербурга начнут строить современную больницу-трансформер

В течение ближайшего месяца руководство петербургского комитета по здравоохранению рассчитывает приступить к двухэтапному строительству высокотехнологичного стационара-трансформера на базе городской больницы № 15 в Красносельском районе. О планах рассказал замглавы комитета Андрей Сарана на пресс-конференции в ТАСС.

"[Проект] предполагает строительство не только двух корпусов, но еще будут построены два контрольно-пропускных пункта, здание для утилизации отходов, благоустроена территория", - рассказал чиновник журналистам.

Сегодня у инициаторов строительства уже имеется готовая проектная документация и разрешение Главгосэкспертизы. Оба здания будут занимать общую площадь почти 50 тысяч кв. метров и будут способны вместить 570 больных. При спокойной эпидемиологической обстановке в городе больница будет функционировать как сердечно-сосудистый центр. Обратиться в нее также можно будет по вопросам, связанным с челюстно-лицевой хирургией и онкогематологией.

Ожидается, что строительные работы займут около двух лет.