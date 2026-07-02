Беглов подписал закон о новом порядке рассмотрения заявок на выявление ОКН

Губернатор Александр Беглов подписал закон о новом порядке рассмотрения повторных заявок на включение здания в перечень объектов культурного наследия, сообщили 2 июля в пресс-службе Смольного. Теперь представители КГИОП смогут не рассматривать дублирующие заявки, если в них не содержится новых, ранее не учтенных сведений.

"Новый закон направлен на защиту всех, кто решает в Петербурге важнейшую государственную задачу охраны памятников, отстаивает профессиональный подход к сохранению наследия", - считают в Смольном.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли законопроект в третьем чтении 24 июня. Автором инициативы выступил губернатор. Как заявляли в Смольном, изменения в закон внесли для борьбы с "копипастом" и искусственным затягиванием работ на объектах.

До сих пор в Петербурге было запрещено демонтировать здания, в отношении которых в комитет по госконтролю и охране памятников поступили заявки на включение в перечень ОКН. КГИОП мог рассматривать заявку в течение 90 дней. Подавая заявки, градозащитники добивались переноса сроков строительных работ на том или ином объекте. О том, как к инициативе отнеслись градозащитники и депутаты Заксобрания, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру