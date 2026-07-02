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Новости 2 июля 2026, 12:50

СК возбудил дело после обрушения перекрытия в доме на Сытнинской улице

фото ЗакС политика СК возбудил дело после обрушения перекрытия в доме на Сытнинской улице

Следственный комитет 2 июля возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), после обрушения перекрытия в жилом доме в Петроградском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 1 июля на Сытнинской улице под помещением аптеки. В результате происшествия никто не пострадал. 

Прокуратура организовала проверку после инцидента. Для обеспечения безопасности 24 жителя дома эвакуированы в здание школы № 91. Как сообщал глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков, две семьи планировали разместиться у родственников и знакомых. Семь человек отправились ночевать в социальный дом. Остальные жильцы вернулись в свои квартиры. 

Обрушение произошло в историческом здании, построенном в 1914 году. В доме расположены 46 квартир, где живут 128 человек. По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В марте следком возбудил уголовное дело по той же статье после падения штукатурки на пешехода. Инцидент произошел на Большой Морской улице. Пострадавшего госпитализировали. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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