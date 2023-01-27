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Новости 11:43

Чеченские парламентарии взялись защитить религиозные тексты от признания экстремистскими материалами

фото ЗакС политика Чеченские парламентарии взялись защитить религиозные тексты от признания экстремистскими материалами

На рассмотрение Государственной думы 27 января поступил законопроект о запрете признания исламских религиозных текстов экстремистскими материалами, следует из думской электронной базы. Инициатива исходит от парламента Чечни.

В пояснительной записке авторы уточняют, что священные тексты религий, такие как Библия, Коран, Танах и Ганджур, не могут быть признаны экстремистскими материалами в соответствии с российским законодательством. Однако подобное правило не распространяется на иную религиозную литературу.

"Из практики следует, что предметом судебного разбирательства часто выступают и другие религиозные литературно-письменные памятники, являющиеся каноническими источниками вероучения традиционных мировых религий, что приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям", — пожаловались законотворцы. В пример они привели сборники хадисов и тексты четырех канонических мусульманских школ, которые также, по мнению законотворцев, не должны признаваться экстремистскими.

Кроме того, законопроект предлагает установить запрет на признание экстремистскими материалами священных текстов как в первоисточниках, так и в переводах.


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