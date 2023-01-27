Чеченские парламентарии взялись защитить религиозные тексты от признания экстремистскими материалами

На рассмотрение Государственной думы 27 января поступил законопроект о запрете признания исламских религиозных текстов экстремистскими материалами, следует из думской электронной базы. Инициатива исходит от парламента Чечни.

В пояснительной записке авторы уточняют, что священные тексты религий, такие как Библия, Коран, Танах и Ганджур, не могут быть признаны экстремистскими материалами в соответствии с российским законодательством. Однако подобное правило не распространяется на иную религиозную литературу.

"Из практики следует, что предметом судебного разбирательства часто выступают и другие религиозные литературно-письменные памятники, являющиеся каноническими источниками вероучения традиционных мировых религий, что приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям", — пожаловались законотворцы. В пример они привели сборники хадисов и тексты четырех канонических мусульманских школ, которые также, по мнению законотворцев, не должны признаваться экстремистскими.

Кроме того, законопроект предлагает установить запрет на признание экстремистскими материалами священных текстов как в первоисточниках, так и в переводах.