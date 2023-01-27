По случаю годовщины снятия блокады на доме Басевича установили мемориальную доску

В 79-ю годовщину снятия блокады активисты из градозащитных движений Петербурга установили на доме Басевича мемориальную доску в память о его архитекторе Алексее Зазерском. Родившийся и начавший работать в царскую эпоху, он скончался от голода в осажденном Ленинграде.

Участники инициативной группы возложили цветы к табличке в честь архитектора.

Дореволюционный дом Басевича в стиле модерн 1912-1913 годов постройки несколько последних лет хотят снести ради проектов балетмейстера Бориса Эйфмана, против чего активно протестуют градозащитники. Они также добиваются признания исторического здания памятником. На текущей неделе суд запретил на время разбирательства вести на территории дома по адресу Большая Пушкарская, 7 какие-либо строительные работы.

фото: Роман Фомин / Градозащитный пресс-центр