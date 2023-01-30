Суд отправил петербуржца в колонию за угрозы гаишникам отверткой

Невский районный суд огласил приговор в отношении жителя Петербурга Андрея Цветкова по делу об угрозе применения насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и управлении транспортом в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), сообщила 30 января объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в ночь на 17 июля прошлого года Цветков был остановлен инспектором ГИБДД на Прибрежной улице по подозрению в пьяной езде на мотоцикле. От медицинского освидетельствования горожанин отказался, при составлении протокола за невыполнение соответствующего требования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) стал угрожать гаишникам. "Держа в руке отвертку, неоднократно замахивался ею в сторону потерпевших [инспекторов ГИБДД], а также высказывал словесную угрозу, что бросит указанную отвертку" в одного из них, пересказывает события судебная пресс-служба.

Как отмечается, к тому моменту Цветков имел на руках два постановления мировых судей о запрете управления транспортным средством (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), выданных летом 2021 года с разницей в полтора месяца. Сами запреты в ту пору еще продолжали действовать.

Цветков в суде признал факт управления мотоциклом в нетрезвом виде, однако факт угроз инспекторам отрицал.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. По совокупности с вынесенным в 2018 году приговором Цветкову предстоит провести 3,5 года в колонии строгого режима. Также ему установлен двухлетний запрет на управление транспортными средствами.