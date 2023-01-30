"Справедливая Россия" предложила вдвое снизить размер коммерческого найма в Петербурге

Проект закона об изменении методики расчета размера платы за наем жилого помещения государственного жилищного фонда для коммерческого использования внесла в Заксобрание Петербурга фракция "Справедливая Россия - За правду". Коэффициент арендной платы предлагается снизить с 0,9 до 0,4.

В пояснительной записке к документу говорится, что до лета 2022 года базовая ставка платы за наем жилого помещения была фиксированной и более социально ориентированной. Однако в июне ЗакС принял изменения в городской закон об установлении платы за наем.

"Методику исчисления ставок для всех видов найма государственного жилищного фонда "привязали" к средней рыночной цене 1 кв. м общей площади вторичного жилья в Санкт-Петербурге, определяемой по данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в единой межведомственной информационно-статистической системе. На эту цифру и умножается прописанный в Законе коэффициент 0,9", - заявили в "Справедливой России - За правду".

Во фракции отметили, что для исключенных из очередников арендаторов госжилья квартплата выросла в 2-4,5 раза. В СРЗП отметили, что получают обращения жителей по этому поводу.

"Изменения в Закон были направлены на выравнивание затрат на капитальный ремонт. Однако к коммерческому найму должен применяться исключительный пониженный коэффициент, поскольку предоставление очередникам квартир по такой схеме – это форма социальной поддержки, а не вид городского налога", - прокомментировала лидер фракции СРЗП Марина Шишкина.

Авторы инициативы оценили, что с ее принятием объем выпадающих доходов бюджета Петербурга составит около 40 млн рублей.