В РАНХиГС разработали методичку для чиновников по общению с россиянами

Сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработали учебное пособие для госслужащих касательно правил общения с населением, сообщили 30 января "Известия" со ссылкой на документ. Методичка подготовлена в целях повышения доверия между чиновниками и гражданами, уточнили в вузе.

В пособии говорится, что обилие языковых клише и канцеляризмов в ответах чиновников на обращения "затрудняет понимание и не располагает к общению", создает ощущение переписки с низкоквалифицированным персоналом и отвращает от общения. Госслужащим рекомендуют быть более эмпатичными и следовать этике. Авторы пособия приводят примеры неудачной коммуникации чиновников с россиянами, отмечая случаи речевой агрессии и выражения явной неприязни первых в отношении адресатов.

Как уточнили газете в вузе, пособие разработано для использования на программах Центра современных коммуникаций Высшей школы госуправления РАНХиГС. Также воспользоваться им смогут администрации, департаменты и иные органы власти.

Опрошенные "Известиями" эксперты отнеслись к инициативе с известным скепсисом. Доцент кафедры общего и русского языкознания РУДН Елена Михеева отметила, что сами чиновники не заинтересованы в изменении своих речевых стратегий. "Это будет требовать от них дополнительных усилий и станет проверкой их компетенции, а сейчас, в привычной коммуникации можно спрятаться за официально-деловым стилем русского языка", — объяснила она. В свою очередь политолог Константин Калачев высказал мысль, что сделаться вежливыми и эмпатичными чиновники смогут лишь под воздействием кнута и пряника.

Фото: pixabay