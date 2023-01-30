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Новости 15:54

Написавшим Беглову о КРТ петербуржцам чиновники напомнили про Общественный штаб

фото ЗакС политика Написавшим Беглову о КРТ петербуржцам чиновники напомнили про Общественный штаб

Жителям Петербурга, которые прислали вопросы о программе комплексного развития территорий для прямой линии губернатора Александра Беглова в комментариях его страницы во "ВКонтакте", утром 30 января ответили сотрудники комитета по строительству. Нескольким горожанам, затронувшим тему КРТ, прислали идентичный ответ.

Комитет напомнил, что отдельные положения закона о КРТ приостановлены и реализация проектов еще не началась. 

"При Законодательном Собрании Санкт-Петербурга сформирован Общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий, в рамках работы которого рассматриваются вопросы совершенствования законодательства в сфере комплексного развития территорий жилой застройки, включая рассмотрение вопросов обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений", - напомнили в комитете по строительству.

Там заверили, что реализация проектов КРТ будет проводиться по итогам работы по совершенствованию законодательства. 

"Уважаемые, я слежу за действиями штаба, и именно поэтому задаю вопросы господину губернатору! Ни одного адекватного решения штабом не было принято, так как идет блокирование поправок, которые предлагают активисты", - ответила на это одна из петербурженок, отправлявших вопрос Беглову.


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