ЕСПЧ присудил 16,3 тысячи евро активисту из Петербурга из-за нападения во время митинга в 2012 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить 16,3 тысячи евро петербургскому активисту Василию Иванову. Внимание на это обратила "Новая газета. Европа" в своём Telegram-канале.

Речь идёт о событиях июня 2012 года. Тогда российские суды обошли стороной нападение на Иванова в ходе согласованного митинга. 12 июня в составе организованной колонны активист шёл с плакатом, на котором было написано "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие".

По завершении публичного мероприятия на колонну митингующих с криками "За Спарту!" напали люди в балаклавах. Впоследствии у участников шествия зафиксировали различного рода побои.

Действия нападавшего на Иванова, Дмитрия Дайнеко, суды РФ в 2013 и 2014 году расценили как хулиганство и "отпор пропаганде". Дайнеко аргументировал свои действия тем, что радужная символика, которую несли в руках митингующие, нарушала закон о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Напомним, минувшим летом в России был узаконен отказ выплачивать компенсации по решениям ЕСПЧ.