В Петербурге 154 школы получили гранты на организацию специализированных классов

Промышленность Петербурга активно развивается в настоящее время, заявил 30 января в своем еженедельном радиообращении губернатор Александр Беглов. Он добавил, что перед городским правительством стоит задача обеспечения ее квалифицированными кадрами.

"Это важно для достижения технологического суверенитета России", — произнес Беглов в эфире "Радио России" и упомянул встречу с секретарем Совета безопасности Николаем Платоновичем Патрушевым, состоявшуюся в минувший четверг. На совещании, по его словам, обсуждались "перспективы Петербурга как ключевого научного, промышленного центра страны".

"Город запустил пилотный проект по получению в школе первых профессий, 154 наши школы получили гранты на создание специализированных классов. Петербург сегодня, как и вся страна, концентрирует усилия на поддержке оборонно-промышленного комплекса. Также Петербург наращивает поддержку вузов, участвующих в подготовке инженерных кадров для судостроения, Военно-морского флота", — заявил Беглов.

На встрече с Патрушевым губернатор, среди прочего, предлагал засчитывать призывникам работу на оборонных предприятиях в качестве прохождения альтернативной гражданской службы, а также говорил о существовании договоренностей с одним из остановившихся автопредприятий о создании на его базе образовательного полигона.