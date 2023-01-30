Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца зимы

Автомобильный завод Hyundai останется в режиме простоя по меньшей мере до конца февраля, сообщило 30 января ТАСС со ссылкой на приказ руководства предприятия.

"Информируем вас об объявлении простоя в феврале 2023 года. 20 февраля и 21 февраля будут рабочими днями для всех работников нашей компании", — говорится в документе.

Сотрудники предприятия поведали ТАСС о продолжающихся сокращениях персонала. При этом, по их словам, компания пытается найти способ перезапустить производство. В пресс-службе завода от комментариев воздержались.

Завод Hyundai в Петербурге остановил работу после начала спецоперации на Украине. В декабре компания объявила о сокращениях сотрудников, позже стало известно о том, что их планируется провести в два этапа и завершить к 17 февраля. При этом топ-менеджер компании Чон Хёнчхоль на прошлой неделе рассказал о непрерывных попытках возобновить производство.

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