Жалобы жителей Веселого Поселка на нестационарную торговлю дошли до Бастрыкина

Конфликт жителей Невского района и коммунальщиков дошел до сведения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как сообщает пресс-служба ведомства, жильцы одного из кварталов на улице Дыбенко недовольны присутствием на придомовой территории нестационарных торговых точек.

На нежелательные объекты Бастрыкину пожаловалась жилец проблемного дома через приемную "ВКонтакте". Она утверждает, что УК "Жилкомсервис №1 Невского района" разрешила торговлю, сфальсифицировав подписи жильцов в протоколах их общих собраний. Такой вывод сделан из того, что подобные мероприятия в доме де-факто не проводились. В других инстанциях жалобам заявительницы не вняли.

Глава СК поручил подчиненным в регионе провести личный прием петербурженки, представить доклад о проблеме и сообщить о принятом решении.