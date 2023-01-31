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Новости 11:48

Кабмин продлил программу льготного кредитования производителей электроники

фото ЗакС политика Кабмин продлил программу льготного кредитования производителей электроники

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 2023 и последующие годы срока действия программы льготного кредитования отечественных производителей электроники, известила 31 января пресс-служба правительства.

Программа предусматривает возможность выдачи кредитов по ставке до 5%. Попутно расширяется список электронной техники, на производство которой может быть выдана ссуда. К вычислительной технике (компьютерам, серверам и прочему) добавилось телекоммуникационное и офисное оборудование (сканеры, принтеры, мобильные и стационарные телефоны).

"Как и прежде, с помощью кредитных средств можно приобрести электронную компонентную базу, комплектующие изделия и материалы, необходимые для производства техники. Максимальный размер кредита – 100 миллиардов рублей", — отметили в кабмине.

Программа льготного кредитования производителей электроники была запущена в марте 2022 года как одна из мер по противодействию санкционному давлению. На ее выполнение в 2023 году планируется выделить около 7,5 миллиарда рублей.


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