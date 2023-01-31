В Петербурге запретили сайты с объявлениями о продаже редких обезьян

Московский районный суд Петербурга признал запрещенной в России информацию, содержавшуюся по трем ссылкам в интернете, и тем самым удовлетворил требование прокурора, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Речь идет о страницах, на которых можно узнать об условиях покупки редких видов животных. На упомянутых сайтах в публичном доступе находились объявления, касающиеся Мартышки Бразза, Белоухого игрунка и лемура Катта, с указанием контактных данными продавцов.

Суд постановил, что оборот животных, включенных в Красную книгу, допускается только с санкции профильного органа власти и в крайних случаях. Столь же строго регламентировано содержание редких животных в неволе и выпуск их в естественную среду.