Дело обманутых дольщиков ЖК "Щеглово Парк" отправилось в суд

В Петербурге завершилось расследование экономического уголовного дела, возбужденного против бывшего учредителя и генерального директора ООО "ГК Мегаполис", о чем сообщает сайт городской прокуратуры. Материалы направили для рассмотрения в суд.

Бизнесмена преследуют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере).

Силовики считают, что с 2015 по 2019 годы обвиняемый похитил деньги дольщиков, купивших квартиры в строившемся жилом комплексе "Щеглово Парк" (Всеволожский район Ленобласти). Ущерб, нанесенный более чем шестидесяти клиентам, оценивается в 277 млн рублей. К сегодняшнему дню эти средства возмещены потерпевшим из бюджета правительственного Фонда развития территорий.