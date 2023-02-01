Вишневский потребовал убрать флажок Зверева с Z-символикой

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский на заседании парламента 1 февраля обратился к спикеру Александру Бельскому с просьбой убрать из Большого зала флажок с Z-символикой, который стоит на месте отлученного от КПРФ депутата Бориса Зверева. По мнению "яблочника", это нарушает регламент. Бывший представитель компартии убрал флажок, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На столе у Зверева в начале заседания было два флажка: с логотипом КПРФ и с изображением георгиевской ленты в форме буквы Z и подписи "Своих не бросаем". Ранее он рассказывал ЗАКС.Ру, что решил поставить Z-символику, поскольку она полностью соответствует его взглядам.

В регламенте, действительно есть положение, которое определяет, что можно размещать на местах депутатов. Это указано в пункте 17.2 постановления "Об утверждении Регламента заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга".

"На местах, предназначенных для работы депутатов Собрания в зале заседаний, допускается использование символики (в т.ч. флагов и флажков) исключительно политических партий, представленных в Собрании" - говорится в постановлении.

В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский напомнил, что регламент в этой части был уточнен бывшим спикером Вячеславом Макаровым из-за депутатов Максима Резника и Ольги Галкиной. После исключения из "Яблока" они решили поставить на своих местах флажки "Гражданской платформы", с которой сотрудничали. Макаров такую самодеятельность не одобрил.

Напомним, в конце 2022 года КПРФ заявила о прекращении взаимодействия со Зверевым из-за несогласия при голосовании по некоторым вопросам. Его также пересадили на противоположный ряд.