После трехлетнего перерыва между Петербургом и Пекином возобновляется авиасообщение

Впервые с начала пандемии коронавируса из Пулково можно будет вылететь напрямую в китайскую столицу, о чем сообщает компания "Воздушные ворота Северной Столицы", управляющая аэропортом.

С 19 февраля рейсы Петербург - Пекин и Пекин - Петербург будет производить авиакомпания Hainan Airlines. Каждое воскресенье вылет из Петербурга будет осуществляться в 22:05, а из Пекина - в 16:25. Время в пути составит от 7 часов 50 минут до 8 часов 50 минут.

Для посещения китайского мегаполиса прилетающим из России потребуется иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за двое суток до посадки в самолет.