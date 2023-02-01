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Суд закрыл магазин "Дикси" в центре Петербурга после обнаружения в нем крысиной норы

фото ЗакС политика Суд закрыл магазин "Дикси" в центре Петербурга после обнаружения в нем крысиной норы

Октябрьский районный суд Петербурга на два месяца закрыл магазин "Дикси" на Большой Подъяческой улице после проверки созданных в нем санитарно-гигиенических условий, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В ходе инспекции в помещениях универсама обнаружили помет грызунов и членистоногих и даже крысиную нору. Нарекания, в частности, вызвали также грязные стеллажи, полы и ненадлежащая уборка в целом, частично обусловленная некачественно проведенным ремонтом. Инспектора также не смогли найти в магазине документы, которые подтверждали бы проведение генеральной уборки каждый месяц.

Приостановка деятельности вступила в силу 20 января. На суде ответчик заявил об уже состоявшемся устранении нарушений.


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