Правозащитики известили о возвращении домой сбежавшей в Петербург от домашнего насилия уроженки Ингушетии

Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Ингушетии Лейла Гиреева могла вернуться к семье. Эта информация сообщается в Telegram-канале "Кризисная группа СК SOS", правозащитники которого оказывали девушке юрпомощь.

"Лейлу не арестовывала полиция, она решила вернуться домой по своей воле. Девушка самостоятельно приехала к родственникам в Санкт-Петербурге, связалась с отцом и попросила забрать её", — известили правозащитники.

Также в публикации говорится о том, что Гиреева уже пребывает дома под подпиской о невыезде.

О задержании Гиреевой в Петербургу стало известно в ноябре прошлого года, силовики увезли её в 28 отдел полиции в связи с объявлением в розыск по подозрению в краже (ст. 158 УК РФ), предположительно, поданном родственниками. Сама она говорила, что бежала из дома, где над ней издевались. Как сообщал ЗАКС.Ру адвокат Александр Передрук, никаких процессуальных документов после задержания силовики оформлять не стали, а лишь дожидались появления своих ингушских коллег. Впоследствии девушку всё же отпустили из отдела полиции.