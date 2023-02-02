Кандидат филологических наук отсудил у АО "Коломяжское" 650 тысяч рублей из-за падения на льду

Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор по гражданскому иску о компенсации морального вреда, поданного горожанином Юрием Кузнецовым к АО "Коломяжское". О процессе сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы в четверг, 2 февраля.

В иске Кузнецов указал, что 23 февраля прошлого года он поскользнулся на гололёде на тротуаре у дома 12 по проспекту Науки. В результате падения он попал в больницу, где у него диагностировали множественный закрытый перелом голени. Из-за сложной травмы петербуржец перенёс три операции.

"Начиная с 23.02.2022 по настоящее время истец лишен возможности вести привычный образ жизни, являясь кандидатом филологических наук, преподавателем, он не может осуществлять обычные, привычные для него дела и трудовые обязанности", - отметили в судебной пресс-службе.

В ходе заседания АО "Коломяжское" просило отказать Кузнецову в удовлетворении его исковых требований.

Суд установил, что ответчик не стал оспаривать факт падения петербуржца на гололёде из-за неубранного тротуара, а также не предоставил доказательств надлежащего состояния пешеходной зоны, которое бы "оспорило" претензии горожанина. В свою очередь Кузнецов все доказательства обратного в суде привёл.

Как итог, АО "Коломяжское" обязали выплатить Кузнецову 650 тысяч рублей морального ущерба, а также 300 рублей судебных расходов.