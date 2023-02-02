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Новости 12:57

В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

фото ЗакС политика В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков известил, что в аппарате главы государства нет разговоров о переименовании Волгограда в Сталинград. Заявление прозвучало в ходе ежедневного пресс-брифинга.

Таким образом чиновник отреагировал на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором против данной идеи высказались 67% местных жителей. 

В преддверии мероприятий по случаю 80-й годовщины разгрома солдатами Красной армии немецко-фашистских войск в Сталинградской битве городе на дорожные знаки с названием города временно повесили аналогичные, но со "Сталинградом".

В четверг, 2 февраля, в Волгоград приезжает Владимир Путин, который должен посетить ряд знаковых объектов.


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