Думский единоросс предложил в первую очередь мобилизовать безработных

В ходе частичной мобилизации можно было бы в первую очередь призывать безработных граждан, высказал мнение на своей странице "ВКонтакте" депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия"). Такой подход позволил бы уберечь производство от нехватки квалифицированного персонала, полагает он.

"Может, при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации, чей труд важнее в тылу, в первую очередь обращать внимание на безработных "клиентов" центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая", - написал Иванов 3 февраля.

На размышления о частичной мобилизации Иванова сподвигли, по его собственному признанию, обращения с просьбами помочь вернуть из зоны СВО ключевых сотрудников, без которых производство "просто встает". При этом в центре занятости в Талице свердловской области зарегистрированы 53 человека, среди которых имеются "здоровые, крепкие мужики", поведал депутат.

Ранее в Кремле объяснили продолжение спецоперации необходимостью защитить Донбасс. До этого в пятницу депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил отменить для части ученых, инженеров и IT-специалистов бронь от частичной мобилизации. В конце января Кремль признал, что указ о мобилизации продолжает действовать в стране.

Фото: duma.gov.ru