В Москве задержали администратора Telegram-канала "Новый век"

Полиция Москвы задержала администратора Telegram-канала "Новый век" Александра Гусова в рамках дела о вымогательстве в крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщило 3 февраля ТАСС. По информации информагентства, задержанный также связан с Telegram-каналом "ВЧК-ОГПУ".

"Помимо администрирования "Нового века", Гусов также является учредителем Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"", - заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства также уточнил, что задержанный проходит по одному делу с журналистом информагентства "Росбалт"* Александром Шваревым.

Следствие полагает, что Гусов "координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов", рассказала пресс-служба ГУ МВД по Москве. Как сообщается, в начале февраля в полицию обратился некий бизнесмен и меценат, который пожаловался на вымогателей, требующих деньги под угрозой публикации недостоверных сведений о нем.

"Оперативники установили, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет. За это время потерпевший лишился около 12 миллионов рублей", - утверждает пресс-служба.

Следователи МВД направили в Тверской суд Москвы ходатайство о заключении Гусева под стражу сроком на два месяца. Обвинение ему пока не предъявлено.

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