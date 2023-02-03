Четыре февральских вечера станция метро "Обводный канал" не будет работать на вход

В течение четырех вечеров в феврале на станцию петербургской подземки "Обводный канал" не будут пускать пассажиров, о чем сообщает ГКУ "Организатор перевозок". Неудобства объясняются работами по замене турникетов.

Попасть в вестибюль нельзя будет начиная с 23 часов и до закрытия станции 3, 4, 10 и 11 февраля. Горожан призывают пользоваться станцией "Лиговский проспект", расположенной в шаговой доступности, и "Площадью Восстания", а также автобусами №3, 26, 54, 65, 74, 76, 91, 141, следующими по выделенной полосе Лиговского проспекта.

В январе турникеты меняли на соседней с "Обводным каналом" станции "Звенигородская", что сопровождалось полным ее закрытием на один уик-энд.