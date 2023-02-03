Студенты неисторических специальностей будут изучать феномен "цветных революций" и СВО

Минобрнауки опубликовало на своем сайте концепцию преподавания обновленного курса истории России для студентов вузов, обучающихся на неисторических специальностях. Отдельный раздел в документе посвящен событиям последних десятилетий и даже месяцев.

Как следует из текста концепции, среди прочего студентам предстоит изучать события длящейся спецоперации на Украине. В частности, им предстоит узнать о санкционном давлении со стороны стран Запада, о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также выяснить для себя цели СВО.

Среди прочих тем в тексте упомянут феномен "цветных революций" в мире и на постсоветском пространстве в начале 2000-х годов, а также "оранжевую революцию" на Украине. "Цветные революции" также упоминаются в контексте народных выступлений в Белоруссии в 2020 году и в Казахстане в 2022 году.

"Попытки "цветных революций" в Белоруссии и Казахстане и их роль в политике создания вокруг России "пояса нестабильности". Роль ОДКБ в сохранении стабильности в Казахстане", — гласит одна из тем.

Помимо этого, в документе упомянуты "помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией", обострение конфликта в Нагорном Карабахе, события 2014 года на Украине и присоединение Крыма к России, а также другие темы из недавней истории.

Концепция была принята 2 февраля, курс охватывает историю с момента появления на территории нынешней России людей современного вида вплоть до 2022 года. Также в курс будут входить отраслевая, региональная и всемирная история.