В Смольном отчитались о значительном росте выработки пищевой продукции

Петербургские предприятия с 2019 года увеличили выработку продуктов питания на 25%, о чем 4 февраля сообщила пресс-служба Смольного.

Вместе с тем, за отчетный период на 36% сократилось время, которое тратится на производственные операции в этой отрасли.

Чиновники связывают достигнутые успехи с реализацией национального проекта "Производительность труда", в рамках которого действуют 16 предприятий, специализирующихся на продовольствии. Стать его участником может любая профильная организация, чья выручка составляет не менее 400 млн рублей в год. От потенциального участника нацпроекта также требуется, чтобы доля иностранного капитала не превышала 50%.