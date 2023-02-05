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Новости 10:42

Мат у крейсера "Аврора" обернулся для петербуржца десятью сутками ареста

фото ЗакС политика Мат у крейсера "Аврора" обернулся для петербуржца десятью сутками ареста

Петроградский райсуд Петербурга дал 10 суток административного ареста местному жителю Янису Тигиуарту по статье о мелком хулиганстве, сопряжённым с неповиновением требованию силовика (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Указывается, что Тигиуарт, пребывая рядом с "Авророй", выражался нецензурной бранью и отказывался проследовать в полицейскую машину. Свою вину при этом он не признал. Также при нём был плакат, в котором упоминалось имя некоего "Сергея Владимировича".

"Фонтанка" уточняет, что речь идёт о сыне главы Совфеда Валентины Матвиенко Сергее Матвиенко. По сведениям издания, кроме административного наказания в виде хулиганства, Тигиуарту инкриминируют также статью об участии в несанкционированной акции.

Как итог, мужчина получил 10 суток ареста.


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