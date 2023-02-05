Певица Анна Asti вложила 20 млн рублей в "Сплетни бар" в центре Петербурга

Музыкальная исполнительница Анна Дзюба, известная также как Анна Asti, открывает в центре Северной столицы "Сплетни Бар by ANNA ASTI", передаёт РБК. По информации партнёра проекта, в его запуск вложено 20 млн рублей.

Певица в своём Telegram-канале рассказала, что намерена лично поприветствовать первых гостей в своём заведении на Конюшенной площади, 2. Открытие намечено на 10 и 11 февраля.

"В нашем баре вы сможете посплетничать, попробовать блюда по моим рецептам, а также мои авторские коктейли, куда я вложила частичку своей души и свой секретный ингредиент — любовь. Это будет самое душевное и вкусное место в Питере, я вам обещаю", — рассказала о своей затее Анна Asti.

Основатель сетей Nebar и "Руки Вверх бар" и по совместительству партнёр проекта Павел Чесноков известил, что инвестиции в новое заведение общепита составили около 20 млн рублей. Он добавил также, что в перспективе бар по франшизе должен открыться и в других российских городах.