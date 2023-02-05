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Новости 17:24

Прокуратура Волхова организовала проверку после травмирования школьника циркулярной пилой на уроке

фото ЗакС политика Прокуратура Волхова организовала проверку после травмирования школьника циркулярной пилой на уроке

Прокуратура города Волхов Ленинградской области проведёт проверку из-за травмирования 14-летнего школьника циркулярной пилой на уроке труда, информирует пресс-служба ведомства в воскресенье, 5 февраля.

Во время процессуальных действий прокуроры изучат, каким образом было организовано соблюдение правил безопасности в учреждении образования, а также дадут оценку обстоятельствам, из-за которых произошёл обозначенный инцидент.

Школьник, работавший за циркулярной пилой на уроке труда, проводимого в стенах волховской гимназии № 3, заработал открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий. В учреждение вызывали скорую помощь. После необходимых медицинских манипуляций юношу отпустили домой.


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