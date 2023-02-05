Прокуратура Волхова организовала проверку после травмирования школьника циркулярной пилой на уроке

Прокуратура города Волхов Ленинградской области проведёт проверку из-за травмирования 14-летнего школьника циркулярной пилой на уроке труда, информирует пресс-служба ведомства в воскресенье, 5 февраля.

Во время процессуальных действий прокуроры изучат, каким образом было организовано соблюдение правил безопасности в учреждении образования, а также дадут оценку обстоятельствам, из-за которых произошёл обозначенный инцидент.

Школьник, работавший за циркулярной пилой на уроке труда, проводимого в стенах волховской гимназии № 3, заработал открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий. В учреждение вызывали скорую помощь. После необходимых медицинских манипуляций юношу отпустили домой.