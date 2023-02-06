Жителей дома в Колпино в ночи заставили выйти на улицу из-за сейфа с боеприпасами

В ночи в одну из квартир дома № 14 по улице Красных Партизан в Колпино вызывали бригаду взрывотехников из-за обнаруженных на месте преступления оружия и боеприпасов в сейфе, передает 78.ru.

Кроме того, в помещении силовики обнаружили предметы, похожие на взрывные устройства, а также колодку с 19-ю боевыми патронами в чёрном полиэтиленовом пакете.

Сейф с оружием правоохранители нашли на месте происшествия. Предварительно установлено, что полиция прибыла после того, как сын ударил отца по голове. Как итог, последнего доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб правой скулы.

Устанавливается, принадлежат ли взрывчатые устройства сыну пострадавшего. Техники обезвредили четыре гранаты и тротил, их увезли с места происшествия. Также силовики изъяли охотничье ружье, патроны, охотничий карабин, травматический пистолет, наручники, дробь, банки с порохом, гильзы, пневматические пули и другие предметы.

Жителей 36 квартир, 75 человек, превентивно эвакуировали. На данный момент все они уже находятся по домам.