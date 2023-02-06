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Новости 10:58

Главный синоптик Петербурга предупредил о новой оттепели

фото ЗакС политика Главный синоптик Петербурга предупредил о новой оттепели

На погоду в Петербурге окажут влияние повышенное атмосферное давление и приходящие с Баренцева моря циклоны, что приведёт к новой оттепели, известил у себя в Telegram-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

Несмотря на морозные выходные, потепление уже совсем близко, также в Северную столицу вернутся порывистые ветра.

"Вместе с западными потоками воздуха и усилением ветра к середине недели в Санкт-Петербург придет оттепель. На сегодняшний день есть перспективы, что эта оттепель будет не продолжительной и, самое главное, без экстремальных температур", — написал Колесов в понедельник, 6 февраля.

Напомним, что последний раз в городе на Неве столбик термометра поднимался выше нуля в конце января.


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