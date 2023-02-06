Минюст устроил проверку Ассоциации европейского бизнеса на возможность признания иноагентом

Министерство юстиции организовало проверку Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на предмет установления возможности включения ее в перечень иностранных агентов, сообщили 6 февраля "Известия". В состав организации входят около 500 компаний из Евросоюза, в том числе Coca-Cola HBC, Henkel, Nike, Metro и другие.

Ведомство приступило к проверке ассоциации 12 января, завершить ее оно планировало 3 февраля. Деятельность АЕБ заинтересовала Минюст после получения жалобы от "Общественной потребительской инициативы " (ОПИ). Последняя отмечала, что АЕБ получает средства из-за рубежа, в том числе от иностранцев или же от российских юрлиц, учрежденных иностранцами. Также в ОПИ указали, что Ассоциация представляет интересы, в основном, выступивших против России стран и организаций, и при этом якобы занимается политической деятельностью в РФ.

Как полагают в ОПИ, указанные сведения позволяют говорить о том, что АЕБ соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента. Глава ОПИ Олег Павлов заявил "Известиям", что АЕБ "открыто выступает против нужных государству инициатив" и привел в пример легализацию параллельного импорта. "АЕБ продвигает идеи, которые ущемляют потребительские права граждан", — выразил он свое мнение.

В свою очередь, в Минюсте известили газету о том, что проверка АЕБ продолжается. "Проверка деятельности Ассоциации европейского бизнеса, проводимая Главным управлением Минюста по Москве, в настоящее время не завершена", — приводят "Известия" сообщение ведомства.