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Новости 11:58

Минюст устроил проверку Ассоциации европейского бизнеса на возможность признания иноагентом

фото ЗакС политика Минюст устроил проверку Ассоциации европейского бизнеса на возможность признания иноагентом

Министерство юстиции организовало проверку Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на предмет установления возможности включения ее в перечень иностранных агентов, сообщили 6 февраля "Известия". В состав организации входят около 500 компаний из Евросоюза, в том числе Coca-Cola HBC, Henkel, Nike, Metro и другие.

Ведомство приступило к проверке ассоциации 12 января, завершить ее оно планировало 3 февраля. Деятельность АЕБ заинтересовала Минюст после получения жалобы от "Общественной потребительской инициативы " (ОПИ). Последняя отмечала, что АЕБ получает средства из-за рубежа, в том числе от иностранцев или же от российских юрлиц, учрежденных иностранцами. Также в ОПИ указали, что Ассоциация представляет интересы, в основном, выступивших против России стран и организаций, и при этом якобы занимается политической деятельностью в РФ.

Как полагают в ОПИ, указанные сведения позволяют говорить о том, что АЕБ соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента. Глава ОПИ Олег Павлов заявил "Известиям", что АЕБ "открыто выступает против нужных государству инициатив" и привел в пример легализацию параллельного импорта. "АЕБ продвигает идеи, которые ущемляют потребительские права граждан", — выразил он свое мнение.

В свою очередь, в Минюсте известили газету о том, что проверка АЕБ продолжается. "Проверка деятельности Ассоциации европейского бизнеса, проводимая Главным управлением Минюста по Москве, в настоящее время не завершена", — приводят "Известия" сообщение ведомства.


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