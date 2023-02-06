Участницу пикета на Марсовом поле в поддержку Яшина* оштрафовали на 30 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу пикета в поддержку политзаключенного Ильи Яшина* на Марсовом поле Мариам Ихтиар, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов. Ее действия сочли дискредитацией Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). .

В постановление суда говорится, что Ихтиар 16 декабря демонстрировала окружающим плакат с пацифисткой надписью.

Напомним, в середине декабря Ихтиар со знакомым Сергеем Нежуриным пикетировали на Марсовом поле. Последний вышел с листовкой в поддержку политика Яшина*. Через две недели силовики выловили активистов возле дома. На Нежурина составили протокол по "антиковидной" статье (ст. 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях).

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов

Константин Леньков