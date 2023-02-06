Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе в 1,76 триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета в январе 2023 года составил, по предварительным оценкам, 1,76 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов от 6 февраля.

"По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1 356 миллиарда рублей", — гласит сообщение Минфина. Как сообщается, указанная цифра оказалась на 35 % меньше показателей января 2022 года.

В то же время расходы бюджета составили в прошлом месяце 3,117 триллиона рублей. Указанная цифра оказалась на 59 % больше показателей января прошлого года.

Нефтегазовые доходы в январе составили 426 миллиардов рублей, что на 46,4 % меньше, чем годом ранее. Ненефтегазовые доходы также продемонстрировали падение, достигнув отметки в 931 миллиард рублей, что на 28,1 % меньше прошлогодних значений.

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