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Новости 11:05

В Петербурге не собираются повышать коммунальные тарифы до следующего лета

фото ЗакС политика В Петербурге не собираются повышать коммунальные тарифы до следующего лета

В ближайшие планы петербургских властей не входит очередное повышение стоимости коммунальных услуг. Индексация случится не раньше, чем в июле следующего года, о чем пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на депутата ЗакСа Александра Ходоска, знакомого с ситуацией.

"Все тарифы, которые действуют сегодня, останутся такими же еще полтора года", - произнес единоросс.

По его подсчетам, с декабря расценки в среднем поднялись в диапазоне от 8,4% до 9%.

Отметим, что на протяжении прошлого года тарифы на ЖКХ в городе подняли целых два раза. В январе комитет по тарифам представил на своем сайте онлайн-калькулятор для расчета стоимости коммунальных услуг.


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Упоминаемые персоны
Ходосок Александр Владимирович 




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