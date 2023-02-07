Для журналистки Пономаренко запросили девять лет колонии по делу о "фейках"

Государственное обвинение запросило для сотрудницы издания RusNews Марии Пономаренко девять лет заключения. С весны прошлого года алтайскую журналистку преследуют по делу о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК). Ей также хотят на пять лет запретить администрировать страницы в интернете. О ходатайстве прокуратуры сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова.

За время следствия суд несколько раз изменял журналистке меру пресечения. В конце января фигурантку вновь отправили под стражу.

Первоначально Пономаренко задержали в Петербурге. Поводом для ее преследования стал пост в социальной сети на тему военной спецоперации.

Накануне девять лет колонии по аналогичному делу заочно получила блогер и медиаменеджер Вероника Белоцерковская**.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов