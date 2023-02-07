Приставы взыскали полмиллиона рублей с петербуржца за создание компрометирующих сайтов

Сотрудники петербургского управления Федеральной службы судебных приставов взыскали почти полмиллиона рублей с горожанина в рамках иска о защите чести, достоинства, деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба ФССП. Ответчик, будучи индивидуальным предпринимателем, негативно высказывался о деятельности специалистов юридического бюро на специально созданных для этого сайтах.

Конфликт возник из-за качества предоставленных ему услуг несколько лет назад. Сайтов с порочащими истцов сведений суд насчитал по меньшей мере три.

Бизнесмена, помимо выплаты компенсаций, также обязали удалить негативные статьи о работе юристов.