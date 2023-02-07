Мосгорсуд оставил без лицензии "Новую рассказ-газету"

Московский городской суд 7 февраля окончательно лишил лицензии СМИ "Новую рассказ-газету". Разбирательство касалось решения Басманного суда Москвы, который в начале сентября прошлого года лишил СМИ свидетельства о регистрации.

"Роскомнадзор настаивал, что журнал вовсе не выходит. Наша жалоба на решение Басманного суда отклонена", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новой газеты".

Как сообщили журналисты, в ходе судебного заседания представитель Роскомнадзора отстаивал точку зрения, что вопрос, выходило ли СМИ или нет, относится к прерогативе его ведомства, но не суда. Напомним, претензии РКН к "Новой рассказ-газете" касались того, что ее первый номер был выпущен только в 2022 году, хотя получение регистрации состоялось еще в 2009 году.

Ранее стало известно, что журналистов "Новой газеты" не аккредитовали на судебное заседание.

UPD: Также Мосгорсуд признал законным лишение "Новой газеты" свидетельства о регистрации.