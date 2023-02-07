Суд начнет рассматривать дело о признании трека Оксимирона* экстремистским 21 марта

В Октябрьском районном суде Петербурга 7 февраля состоялось второе предварительное заседание по иску прокуратуры о признании композиции "Ойда" Мирона Федорова* (Оксимирон*) экстремистским материалом, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На заседании прокурор уточнил список ответчиков по делу, среди которых упоминаются стриминговые сервисы, которые также числятся распространителями спорной композиции. Федоров* на заседание снова не явился. Своих представителей артист также не направил. Дело по существу начнут рассматривать 21 марта.

В треке, напомним, прокуратура нашла признаки призывов к нарушению территориальной целостности России. Ранее Оксимирона* оштрафовали на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму из-за трека "Ойда".

Ранее Минюст включил трек Оксимирона* "Последний звонок"** в реестр экстремистских материалов.

*Минюст внес Мирона Федорова (Oxxxymiron) в единый реестр иностранных агентов

**Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни "Последний звонок" экстремистским материалом

Константин Леньков