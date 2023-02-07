ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:12

Суд начнет рассматривать дело о признании трека Оксимирона* экстремистским 21 марта

фото ЗакС политика Суд начнет рассматривать дело о признании трека Оксимирона* экстремистским 21 марта

В Октябрьском районном суде Петербурга 7 февраля состоялось второе предварительное заседание по иску прокуратуры о признании композиции "Ойда" Мирона Федорова* (Оксимирон*) экстремистским материалом, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

На заседании прокурор уточнил список ответчиков по делу, среди которых упоминаются стриминговые сервисы, которые также числятся распространителями спорной композиции. Федоров* на заседание снова не явился. Своих представителей артист также не направил. Дело по существу начнут рассматривать 21 марта. 

В треке, напомним, прокуратура нашла признаки призывов к нарушению территориальной целостности России. Ранее Оксимирона* оштрафовали на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму из-за трека "Ойда".

Ранее Минюст включил трек Оксимирона*  "Последний звонок"** в реестр экстремистских материалов

 

*Минюст внес Мирона Федорова (Oxxxymiron) в единый реестр иностранных агентов

**Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни "Последний звонок" экстремистским материалом

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама