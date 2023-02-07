В Петербурге начал работу Государственный музей спорта

В здании петербургского комитета по физической культуре и спорту на Миллионной улице 7 февраля торжественно открыли Государственный музей спорта, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца. Новое учреждение состоит из двух экспозиционных залов. Одна из выставок - постоянная, она носит название "История отечественного спорта".

Среди представленных на ней артефактов выделяются медаль дебютной для советских атлетов Олимпиады 1952 года в Хельсинки, а также кубок, завоеванный на чемпионате Европы 1976 года по борьбе, который состоялся в Ленинграде.

"Уверен, что теперь петербуржцы и гости города смогут узнать много нового о развитии спорта в нашей стране и испытать неподдельную гордость, осознав, что мы живём в великой спортивной стране", - произнес на церемонии открытия музея Александр Бельский.

Вторая экспозиция - временная. Она посвящена истории программы ГТО.

фото: SPEAKer Бельский / Telegram