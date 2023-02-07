На члена движения "Голос"* завели первое в РФ уголовное "иноагентское" дело

Первое в истории отечественного права уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) возбудили в Тверской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Павел Чиков. Фигурантом стал координатор движения "Голос"* Артем Важенков**.

Уголовному преследованию предшествовали административные протоколы по аналогичной статье КоАП. В перечне Минюста Важенков** находится с сентября 2021 года. С тех пор его дважды штрафовали за отсутствие "иноагентской" маркировки контента в соцсетях. Сегодня активист находится за пределами России.

Последние поправки в статью 330.1 УК внесли перед новогоднимии каникулами.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Артема Важенкова в единый реестр иноагентов