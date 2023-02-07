Штаб по КРТ неспешно начал думать о правках в закон

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Общественный штаб по вопросам комплексного развития территории 7 февраля впервые провел встречу рабочей группы по разработке изменений в законодательство. На ней предлагалось определить основные проблемы закона о КРТ, которые следует изучить. За вечер членам рабочей группы удалось обсудить лишь 1 вопрос из 15. Оставшиеся решили отложить на потом.

На первое собрание рабочей группы по подготовке изменений законодательства пришли не только ее члены, но и рядовые участники штаба. Правом голоса обладали 44 человека. Около 15 из них - депутаты Заксобрания. Собравшихся пришел поприветствовать спикер городского парламента Александр Бельский, который выступил с кратким напутствием.

- Сразу хочу обратиться к участникам рабочей группы. Максимальное количество предложений, которое есть, нужно взять в работу. Нужно посмотреть, по каким критериям что подходит, что не подходит, - сказал Бельский.

Председатель отметил, что стоит обратить внимание на то, чтобы география переселения была в границах привычного места жительства, а также попытаться законодательно пресечь фальсификации протоколов общего собрания собственников, на которых, согласно положениям закона о КРТ, будет приниматься решение о включения дома в программу.

Руководителем "законодательной группы" еще в сентябре 2022 года был назначен депутат-единоросс Денис Четырбок. Он заявил, что все полученные обращение по схожести определил в несколько групп, а работа будет разделена на две части: сперва участники штаба сформируют предложения для федерального законодательства, а лишь потом будут думать над изменением городского закона о КРТ. Для первого раза Четырбок предложил заседать не больше двух часов.

Всего главе рабочей группы удалось сформировать список из более чем двух десятков вопросов - это стало результатом некоего "обобщения" замечаний, собранных депутатом от "Яблока" Борисом Вишневским, который курируют работу соответствующей рабочей группы. Некоторых участников собрания возмутило, что "обобщенный" список не был разослан участникам встречи заранее.

- А мы не видели обобщенного какого-то протокола. Разве было заседание рабочей группы Вишневского по итогам районных встреч? - задал вопрос глава МО № 72 Павел Швец.

Четырбок ответил, что не видит каких-либо противоречий и предложил членам группы предметно рассмотреть каждый пункт. В итоге утверждение повестки заняло ровно половину всего заседания.

Согласно регламенту, решение о включении вопроса в повестку заседания принимается большинством. На заседании 7 февраля для этого было необходимо более 22 голосов. Самые "радикальные" предложения члены группы из повестки исключили. Так поступили с инициативой депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова, который предлагал разработать универсальный закон о предоставлении жилья и выплат компенсаций при расселения жилья. Также он просил установить точные сроки рассмотрения законодательных инициатив, связанных с КРТ. К примеру, уже были внесены в ЗакС проект от депутатов МО № 72 и МО "Автово" об отмене закона о КРТ. Но рассмотрены оба проекта до сих пор не были. Предложения Сафонова получили 21 и 17 голосов соответственно. Не удалось включить в повестку заседания и предложение активиста из Центрального района Ярослава Кострова, который выступил за проведение референдума в сентябре 2023 года - он получил лишь 14 голосов "за". Даже популярная идея о полной отмене закона о комплексном развитии территорий получила только 15 голосов. Ее озвучила член штаба от Финляндского округа Наталья Самерсова.

Одной из включенных в повестку инициатив стало предложение "яблочника" Вишневского, который настаивает на внесении изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы России, чтобы гарантировать участникам реновации получение равнозначного жилья, а не денежной компенсации. Он отметил, что это жилье должно быть в границах "родного" муниципалитета. Неожиданно, предложение "яблочника" поддержали большинство депутатов, включая единороссов Александра Ходоска и Константина Чебыкина.

В итоге в повестку вошли лишь 15 вопросов. Вместо того, чтобы в оставшийся час в быстром темпе рассмотреть их, участники штаба потратили время на вопросы и ответы на тему КРТ. Рассмотреть первый пункт повестки удалось лишь за 10 минут до окончания заседания.

Этот вопрос казался географии переселения жителей "хрущевок". Рабочая группа согласилась обратиться в Госдуму с предложением ограничить в Градостроительном кодексе границы переселения при реновации в городах федерального значения. Не все участники считают такую меру достаточной.

- Это можно решить и в рамках законодательства регионального. Иначе у меня есть такое опасение, что эта инициатива станет попыткой снять политическую ответственность с петербургского парламента. Потом нам могут сказать "Госдума нашу инициативу не рассмотрела, не поддержала. Это не в пределах наших полномочий, извините, будем переселять в пределах всего города", - заявил Павел Швец.

Оставшиеся вопросы члены штаба собираются рассмотреть на следующем заседании, о дате которого станет известно позже.









Константин Леньков