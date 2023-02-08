В Петербурге ликвидируют фирму, связанную с крупной свалкой у Финского залива

В Петербурге ликвидируют ООО "Синий", на чьей территории в Угольной гавани в течение последних трех лет складируются строительные отходы. Иск о банкротстве ООО, поданный компанией "Антинори", зарегистрировали в Арбитражном суде, о чем пишут "Ведомости".

Вместе с тем, представители "Синего" не оставляют попыток оспорить судебное решение по другому делу: минувшей осенью организацию обязали очистить территорию золоотвала в Угольной гавани Финского залива от свалки. Районные чиновники, судя по их новейшим высказываниям, тоже не рады ситуации в зоне золоотвала.

"Мы планируем в 2023 г. заключить контракт на выполнение работ по разработке проекта благоустройства по размещению некапитальных нестационарных объектов (техническое ограждение и шлагбаум) в целях предотвращения завоза отходов", – рассказали журналистам в администрации Кировского района.

По мнению совладельца "Синего" Олега Ануфриева, называть происходящее в гавани свалкой не совсем корректно. Между тем, по последним данным экоактивистов, чья борьба с объектом еще в 2020 году вышла на федеральный уровень, объем складируемых отходов на местности по-прежнему достигает 300-400 тысяч кв. метров.