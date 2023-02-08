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Новости 15:54

Нападение на двух полицейских обернулось для петербурженки штрафом

фото ЗакС политика Нападение на двух полицейских обернулось для петербурженки штрафом

Кировский районный суд Петербурга вынес решение по делу о нападении на представителей власти (ч.1 ст.318 УК), возбужденному минувшей осенью против Екатерины Мазур. Всего в нем насчитывается три эпизода. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, петербурженка отделалась штрафом в 35 тысяч рублей.

В суде установили, что при задержании в парадной дома на Двинской улице Мазур дважды ударила рукой по голове одного полицейского, а второму от нее достались удары ногами уже в служебном автомобиле и в отделе полиции №31. Все три эпизода привели к повреждениям, не несущим вреда для здоровья силовиков.

При оглашении приговора учли, что ранее подсудимая не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности и что она воспитывает ребенка.


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