Петербургскую продавщицу оштрафовали за незаконное ношение формы ФСИН на работе

В Петербурге мировой судья участка №75 оштрафовал на одну тысячу рублей продавца-кассира салона сотовой связи в Колпино Наталью Платунову. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, протокол на нее составили по ст. ч.1 ст.17.12 КоАП (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Максимальный штраф по этой статье составляет полторы тысячи рублей

Административное дело завели из-за того, что Платунова выходила на работу в форме сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Свое поведение она объяснила тем, что раньше хотела и пыталась трудоустроиться в ФСИН, но не прошла отбор. Купив форму, с тех пор она уже несколько раз появлялась на рабочем месте в салоне "Мегафон" в обличье сотрудника силового ведомства. При этом работодателю петербурженка сообщала, будто параллельно трудится в пенитенциарной системе.

Форму у Платуновой по решению суда конфисковали.

фото: fsin.gov.ru