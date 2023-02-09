Суд обязал ЖКС погасить расходы петербуржца, потерявшего продукты из-за неверно отключенного электричества

Мировой судья судебного участка № 37 изучил иск петербуржца Виктора Карпатенкова, поданный к ЖКС № 1 Выборгского района. Горожанин настаивал на защите своих потребительских прав. О деле рассказывается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Северной столицы в четверг, 9 февраля.

Истец сообщил, что 9 августа, вернувшись домой, он обнаружил отсутствие света в квартире. Позвонив в управляющую компанию, к своему удивлению он услышал, что накопил долгов по оплате электричества, в связи с чем оно и было отключено. При это Карпатенков исправно платил по счетам, что подтверждалось квитанциями, которые он и предъявил ЖКС. Последние направили по адресу электрика, который заявил, что произошла ошибка, поэтому квартира петербуржца была отключена по ошибке.

Поводом для обращения Карпатенкова в суд стали пропавшие продукты, которые успели испортиться в холодильнике за время отключения электричества, и от них пришлось избавиться. Кроме того, испортилась уплотнительная резинка на морозилке. Поэтому истец потребовал с ЖКС убытки в 10 тысяч рублей, моральный вред в 50 тысяч рублей и покрыть судебные расходы в размере 63 тысяч рублей. Подтвердить факт обильно выброшенных продуктов могут соседи, добавил также Карпатенков.

Как итог, в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч рублей, штраф в размере 3,5 тысяч рублей и расходы на оказание юридических услуг в размере 20 тысяч рублей.