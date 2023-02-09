В Госдуме поддержали законопроект о начислении дополнительных баллов абитуриентам за службу в армии

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о начислении дополнительных баллов отслужившим в армии абитуриентам при поступлении в вузы или колледжи, сообщила 9 февраля парламентская пресс-служба.

"К индивидуальным достижениям поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования <...> относятся прохождение военной службы по призыву, а также достижения, определенные порядком, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона ["Об образовании в Российской Федерации"]", — говорится в тексте проекта.

Аналогичным образом служба в армии будет расцениваться как индивидуальное достижение при поступлении в колледжи.

Комментируя преодоление проектом первого чтения, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости "создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы". Подготовленный законопроект он назвал "первым шагом в этом направлении".